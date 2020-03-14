كل ما تريد معرفته عن فوائد منظومة ترقيم وتسجيل وتأمين الماشية × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، فوائد منظومة تطبيق ترقيم وتسجيل والتأمين على الماشية من خلال رقم معلق فى أذن الحيوان تنفذها الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

لايسمح بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية الا فى وجود هذا الرقم .

يوضح موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة .

يوضح موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول بأول.

معرفة الامراض التى يصاب بها الحيوان ومعالجته منها .

معرفة النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة.

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يوضح موقف انتقاء الطلائق المتميزة.

تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

كان تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة ، أكد أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الخدمات بشان ترقيم الماشية ، يوضح بأن اجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضى بلغت (258,891) حيوان ، بينما بلغ اجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (48,244) حيوان ، وجارى الترقيم والتسجيل.

فيما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملاتها المكثفة لترقيم وتسجيل الماشية، بجميع محافظات الجمهورية، واستمرار الحملات البيطرية لتحصين الماشية، كما تواصل الخدمات البيطرية عملها لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية ، حيث يتم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.