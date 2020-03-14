شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحيل خطيب بنى سويف للتحقيق بعدما عاير الصين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت وزارة الأوقاف، محمد المغربى خطيب مسجد ببنى سويف، إلى التحقيق مع وقفه لمدة 3 أشهر بعد معايرته الصين بفيروس كورونا متهما إياها بمخالفات ضد المسلمين فعاقبها الله عليها بالوباء، مستغربا من قصر زمن الخطبة، التى خالف موضوعها وزمنها والمنهج المحدد فى عدم إثارة الرأى العام بدون علم أو تخصص، ما اعتبرته الوزارة فتوى بدون علم و بث شائعات استوجبت وقف "المغربى" لمدة ثلاثة أشهر وقد يحال بعدها إلى وظيفة إدارية، مع منعه من العمل الدعوى الذى خالف ثوابته.

وقررت وزارة الأوقاف، وقف إبراهيم محمد المغربي عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد أبو حطب مدير أوقاف بني سويف، ورئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع بشأن مخالفة إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة شكلًا ومضمونا، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب. وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن خطيب بنى سويف خالف المنهج والتعليمات الدعوية للوزارة وغير موضوع الخطبة وأطال وقتها عن ربع ساعة فى ظل الطقس السيئ، ومنع التزاحم، واسترسل فيما يخالف منهج الوزارة الدعوى، حيث وجهت "الأوقاف" خطبائها مسبقا بقصر خطبة الجمعة على ربع ساعة ثلثيها للحديث عن الشهداء والباقى عن النظافة، وأوصت بالصلاة فى ساحات المساجد وعدم التزاحم، كما اوصت الائمة بتوجيه المصلين بعدم التقبيل والتعانق وتقليل الاختلاط.

أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فايروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

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وينتظر من غرفة العمليات برئاسة جابر طايع، أن ترفع تقرير ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا ولم تسجل سوى مخالفة لخطيب ببنى سويف خالف الجمعة شكلا وموضوعا.

وأبلغت غرفة عمليات، من مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، حيث أدى مدير المديرية د. كمال أبو سيف الخطبة فى ساحة المسجد الرئيسى لتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام.