شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تشغيل الأجهزة الكهربائية عند عودة التيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عدد من الأحياء فى مختلف أنحاء الجمهورية انقطاعات فى التيار الكهربائى بسبب سوء الأحوال الجوية منذ ظهر أول أمس وحتى الآن، ويرصد الخليج 365 لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائى بعد انقطاعه لتفادى التعرض لأى حوادث، و فيما يلى الخطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار:

1- اعطى مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

2 - تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

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يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضى باقى الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية، مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن معظم الأحمال المفصولة حاليًا تجرى بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية للحفاظ على السلامة العامة للعاملين بالكهرباء والمواطنين، مؤكدًا أن أغلب الانقطاعات حاليًا نتيجة ارتفاع منسوب المياه عن معدل الامان بالنسبة لمهمات الكهرباء.

وأضاف دسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع على رأس أولويات الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتًا إلى أن هناك بعض الانقطاعات الناتجة عن عطل فنى يجرى إصلاحها من خلال الفرق الفنية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وإعادة التيار الكهربائى للمواطنين.

وناشد دسوقى المواطنين بتحمل انقطاع التيار الكهربائى ببعض المناطق التى يوجد بها مياه أمطار غزيرة للحفاظ على السلامة العامة، مؤكدًا أنه سيجرى إعادة التيار لهذه المناطق بالتنسيق مع المحليات.