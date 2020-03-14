غرفة عمليات وزارة الأوقاف: أى مسجد تضرر بالأمطار سنعيده للعمل فورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة عمليات الأوقاف، الدائمة الإنعقاد للظروف المناخية وأعمال الوقاية والتطهير، بأنها رصدت 3 مساجد فقط تضررت من أحوال الطقس بسقوط مئذنة على سقف مسجد حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإحلاله وتجديده فورا، والآخر أغلق لوقوع ماس كهربائى تم التعامل معه ووقف الصلاة وإصلاحه للحفاظ على الأرواح، والمسجد الثالث تسرب بعض الرشح من السقف وسيتم التعامل معه من خلال وزارة الآثار كونه مسجد أثرى.
وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن المساجد مغلقة ليلا للتعقيم والحفاظ عليها ويصعب فتحها لأى شخص تحت أى ظرف تخوفا من أى خلل أو خروقات، و رصدت وزارة الأوقاف تأثر 3 مساجد بالأمطار، حيث تأثر سطح مسجد سيدي أحمد البدوي الذى يوجد به تساقط للمياه من أعلى السقف على الجدران من الناحية القبلية.
وأبلغت الأوقاف، من مديرية قنا بانهيار مأذنة مسجد مكة المكرمة بادارة الكرنك مركز أبوتشت -اوقاف قنا، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ببنائه فورا على نفقة الوزارة، حتى لا تتاثر المنطقة بتعطل مسجد بسبب الطقس لفترة طويلة.
وقررت الاوقاف غلق مسجد سيدي خميس بشبين الكوم لأن سقفه تأثر بالمطر، مما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء وسيتم غلقه غدا، وستكون صلاة الجمعة بدار الضيافة المجاورة للمسجد، كما أبلغت مديرية أوقاف القاهرة بسقوط عامل من أعلى سطح المسجد بمنطقة المنيل أثناء إزالة المياه من أعلى سطح المسجد، وتم نقل عامل الأوقاف المصاب إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج والاسعافات، حيث يعانى من غيبوبة واضرابات لدى افاقة واغماءات متقطعة.
وقامت غرفية عمليات الأوقاف، بمتابعة المساجد المضارة من الأمطار من مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل، وقام رئيس الغرفة الشيخ جابر طايع بزيارة العامل المصاب للاطمئنان عليه، كما أطلقت حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.
وينتظر من غرفة العمليات برئاسة جابر طايع، أن ترفع تقرير ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا ولم تسجل سوى مخالفة لخطيب ببنى سويف خالف الجمعة شكلا وموضوعا.
وأبلغت غرفة عمليات، من مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، حيث أدى مدير المديرية د. كمال أبو سيف الخطبة فى ساحة المسجد الرئيسى لتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام.
وكانت غرفة عمليات الأوقاف، أكدت إلغاء جميع الفعاليات عدا الصلوات مع تقليل الوقت ووقف عمل مصليات النساء، قائلة: "حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، كما ننصح بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء فى أثناء الخطبة أو فى بقية الصلوات مراعاة للظرف الآنى الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف" .
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأولوية في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التى تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين، أما المعانقة فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوى ذلك أيضا إلى الإمامين أبى حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر.
وأشار الوزير، الى قول الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولك فى أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأى على من أخذ برأى آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال ، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا .
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