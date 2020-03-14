محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
وجّه المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجميع وزارائها ومحافظيها وجميع المسئولين الذين كانوا جميعًا على مستوى المسئولية والحرفية غير المسبوقة في التعامل مع الأمطار، التي هطلت لساعات طويلة على البلاد.
وقال مسعود في بيان له، اليوم الجمعة: "رأينا الحكومات السابقة تغرق في شبر مية ولكن الحكومة الحالية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مواجهة الآثار السلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر "إسكان البرلمان": الحكومة لم تغرق في "شبر مية" وتعاملت مع الأمطار بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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