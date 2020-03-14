محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: "يا أيتها الذاكرة العربية استيقظي من سُبات وافتحي الأبواب والنوافذ حتي تدخل أشعة العصر وأضواء العلم وأنوار المعرفة".. نداء وجهه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في مقدمة أحدث كتبه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان "العرب.. والذاكرة القومية". يتناول الكتاب 10 محاور أساسية وهي العرب والذاكرة القومية، العروبة وثقافة العصر، العرب والمخاطر المشتركة، أيها العرب انتبهوا، العرب من الإرادة إلى الرؤية، العرب.. سرعات متفاوتة، العرب والتحدي الثقافي، العرب بين التواصل والإنقطاع، ضرورة دعم التيار القومي، التحول في مراكز القوى العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العرب والذاكرة القومية".. كتاب جديد لمصطفى الفقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.