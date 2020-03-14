شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية" تبدأ التفتيش على صحة وسلامة الغذاء بفنادق الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة المنشآت الفندقية اليوم التفتيش على سلامة وصحة الغذاء فى الفنادق الثابتة والعائمة فى الأقصر، كأحد الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت الغرفة عن تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، ومحاصرة انتشار الفيروس فى الفنادق سواء للعاملين او السائحين.

وستقوم الغرفة بعملية الفحص من خلال شركة اجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء وستبدأ هذا الاسبوع عملها بالتفتيش علي الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر وذلك طبقا للمعايير الدولية، ثم يتوالى عملها فى بقية المحافظات السياحية.

وشددت وزارة السياحة والآثار وغرفة الفنادق على العاملين بالقطاع بضرورة التأكيد علي النظافة كل في قطاعه والابلاغ الفوري في حالة اشتباههم في وجود أي حالة مرضية منهم أو من النزلاء، وأعلنت الغرفة طوارئ لمتابعة مستجدات فيروس كورونا حيث جارى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.

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جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.

كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق اعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، كما تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.