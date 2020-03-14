شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بإنفاذ الأسر المتضررة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فريق الطوارئ بفرع الهلال الأحمر بالإسماعيلية بالنزول إلى عدد من المناطق التى تضررت جراء الأمطار الغزيرة وإجراء عدد من التدخلات، وكان من بينها أسرة تحتاج إلى إيواء بشارع المنصورة المتفرع من دمنهور، وتم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة حيث تم توفير مبيت لهم. وفي حى السلام تضررت منازل 7 أسر، فتم نقلهم إلى مبنى التأهيل المهنى بالتعاون مع مديرية التضامن لتسكينهم، حيث قام الهلال الاحمر المصرى بتوزيع بطاطين عليهم وتجهيز وجبات، بالإضافة إلى منطقة منازل الإذاعة والتليفزيون والتى تضررت بها منازل 15 أسرة، تم نقل 3 أسر منها إلى مساكن التأهيل المهنى بالتعاون مع مديرية التضامن وتوزيع المعونات والوجبات عليها، فى حين بقيت 12 أسرة، حيث تم توزيع المعونات "بطاطين/ حصر/ وجبات". كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد زارت منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو والتى تضررت جراء حالة الطقس التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن زيارة منطقة 15 مايو تأتى بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.

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وأوضحت "القباج " أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.

وأشارت القباج إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، قائلة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات، حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعةففى مديرية التضامن الاجتماعي وأن فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

