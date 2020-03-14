شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة مش هتمنع فرحتهم.. عروسان يحتفلان بزفافهما أسفل عاصفة التنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زفاف تحت المطر".. هذا أفضل ما يقال عن عروسين قررا الاحتفال بحفل زفافهما أسفل مياه الأمطار بمنطقة فيصل بالجيزة .

ورصدت كاميرا الخليج 365 المصورة، زفاف عروسين بشارع فيصل بمنطقة الوفاء والأمل أخر فيصل، وقررا العروسين الوقوف بالسيارات أسفل الأمطار والاستماع بجمال الطبيعة التى شهدها زفافهما، والتقطت العروسان العديد من الصور التذكارية لتوثيق هذا الحدث التاريخى - على حد وصفهما.

وقال أحد أقارب العروسين، إنهما أصرا على إقامة زفافهما برغم صعوبة الأجواء والأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد منذ أول أمس، موضحًا أن العروسين أرادوا توثيق زفافهم بحدث مثل هذا .

كشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح السبت .

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وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الساعات المقبلة ستشهد أمطارًا على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية على بعض الأنحاء وأمطار على مناطق متفرقة على القاهرة .

وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية بدأت تتحسن وتهدأ سرعات الرياح نسبا بجنوب البلاد، لافتة إلى أن الرياح مازالت نشطة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس مثيرة للرمال والأتربة .

وأوضحت أن فرص الأمطار تسببت فى سقوط عدد من اللوحات المعدنية والأشجار، ونحن مستمرين فى تحذيرنا للمواطنين بعدم الخروج إلا فى الضرورة القصوى، موضحة أنه بداية من يوم السبت تخف حالة عدم الاستقرار وتخف كميات الأمطار ولكنها مازالت مستمرة وغزيرة ورعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل لحد السيول.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى اليوم السبت الموافــق 14 مارس .