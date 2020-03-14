شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد للأمطار.. غسل سنابل القمح وتنمية المراعى الطبيعة والوديان بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددًا من فوائد سقوط الأمطار التى تسهم فى تنمية المراعى والوديان والمحاصيل الزراعية الشتوية، بناء على أخر تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.. وهى كالآتى:

1- تعتبر الأمطار مفيدة جدا خصوصا للمحاصيل الشتوية، حيث تعمل على غسل الصدأ الموجودة على القمح وإزالة جميع الجراثيم من على النبات وتزيد الأمطار من رفع كفاءة التمثيل الجوى لغسيلها الأوراق وتحسن من نمو السنابل.

2- تساعد الأجواء المحملة بالغبار فى القضاء على أعداد مهولة من الحشرات الممرضة، فتعتبر كتعقيم للجو من الحشرات الضارة، حيث تعيق ذرات الغبار العملية التنفسية للحشرات أو تسبب لها أضرارا بالغة.

3- بالنسبة لمحصول الفول تعمل الأمطار على زيادة النمو وتحسين نمو الثمار.

4- بالنسبة للمانجو، فإن المطر الشديد يعمل على تقليل الإصابة بالعفن الهبابى من على الأشجار، مما يودى إلى تحسن النمو والازهار والعقد هذا العام.

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5- يعمل المطر على رى المحاصيل الشتوية ويوفر رية كامة ويغسل جميع الأملاح المتواجدة فى الأراضى ويحسن جودتها وإنتاجيتها.

6- تستفيد من مياه الأمطار بخلاف الرى فهى تغسل جميع الفطريات والبكتيريا والأتربة على النباتات خاصًة المحاصيل الحقلية.

7- يعمل المطر فى الأماكن الصحراوى على إعادة شحن وتخزين وتجديد مياه الأبار وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى ومطروح.

8- تعمل الأمطار فى المناطق الصحراوى على نمو الأعشاب والنباتات البرية، مما يشجع عمليه الرعى للأغنام والأبل وخاصة فى سيناء ومطروح.

9- تساعد الأمطار عند هطولها على تنقية الجو مما علق به من أتربة و غبار والتى تعمل بدورها على إعاقة الحياة، والتسبب بالعديد من الأمراض للعديد من الأفراد.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شكلت غرفة خلال عمليات، والتعامل مع الظروف الجوية التى تشهدتها البلاد لتخفيف تأثيرها السلبى على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار وتحويلها إلى نعمة فى تنمية المراعى والوديان.