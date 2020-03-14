شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يعلن 15 مارس اليوم الوطنى للصلاة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص يوم 15 مارس من كل عام، هو اليوم الوطنى للصلاة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر تغريدة له من قليل، يعلن فيها قائلاً "إنه لشرف عظيم، أن أعلن أن يوم الأحد 15 مارس، هو اليوم الوطنى للصلاة، نحن دولة طوال تاريخنا نذهب إلى الله من أجل الحماية والقوة فى مثل هذه الأوقات"، مضيفاً "بغض النظر عن مكان تواجدك، أنا أشجعك على الصلاة كفعل إيمانى".



تغريدة دونالد ترامب

وأعلن الرئيس الأمريكي منذ قليل، أن هناك اتفاق عدد كبرى شركات النقل والشحن على تعليق رحلاتها البحرية لمدة 30 يوميا، مشيرا إلى أنها صناعة كبيرة وسيتم الاحتفاظ بها بتك الطريقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدته بموقع تويتر: "بناء على طلبى في منتصف الليل، اتفقت كرنفال ورويال كاريبيان وآير شاتل النرويجية و شركة شحن البحر الأبيض المتوسط على تعليق الرحلات البحرية لمدة ثلاثين يومًا.. إنها صناعة كبيرة ومهمة - سيتم الاحتفاظ بها بهذه الطريقة".

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يمكن لترامب أن يحصل على مزيد من المساعدات الفيدرالية لمحاربة الفيروس القاتل.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة،: "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهي كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس.. خطة الطوارئ تتيح مساعدات بـ 50 مليار دولار لمكافحة كورونا"، موضحًا أن الطوارئ التي أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين.

وأكد أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة الفيروس، مضيفًا أن إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا ويمنح صلاحيات للمستشفيات.

وأعلن ترامب توفير نصف مليون جهاز للكشف خلال الأسبوع القادم، مع وصول هذا الرقم لـ 5 مليون جهاز اختبار خلال شهر، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص يسرع وتيرة مواجهه الفيروس.