شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن الحلو ترد على شائعات هروب أسد بعرضها داخل الأقفاص: الأسود بخير وأحنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت فاتن الحلو، مدربة الأسود، هروب أسد من سيرك نادى عين شمس، مشيرة أن الأسود في عرباتها ولم تهرب وموجودة بمكانها، وأن ذلك الخبر لم يخرج كونه شائع مغردة وليس لها أى أساس من الصحة.

وعرضت فاتن الحلو، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها على فيس بوك، الأسود داخل أقفاصها، نافيه هروب أي منها نهائيا، مشيرة أنها سوف تقاضى أحد الصحفيين الذى قام بنشر تلك الشائعة.

وأضافت فات الحلو:"الأسود موجودة ومافيش أي حاجة من الكلام اللى حصل.. وعاوزة أطمن كل الصحفيين ووزارة الزراعة وأقاربى وأحنا بخير ومافيش الكلام ده.. وأنا نزلت على الرغم أننى كنت خارجه من المستشفى".





وتابعت، إن الأسود موجودة داخل بيوتها المسلحة، ويتم التـأمين عليها، والأسبوع القادم من يوم الخميس سوف نقوم بعروضنا، وأنا أحب أطمن الجيران في عين شمس والمسئولين.

Advertisements

يشار إلى أنه صرحت الفنانة فاتن الحلو رئيس مجلس ادارة سيرك الحلو والفنانه دهب الحلو نائب رئيس مجلس الادارهـ أن كل من روج عن هروب أسد من الفرع الرئيسي للسيرك فى مصر الجديده شائعات مغرده ولا أساس لها من الصحه.

كانت قد نفت مدربة الأسود فاتن الحلو، ما تردد من إشاعات بشأن هروب أسد من السيرك الخاص بها بمصر الجديدة، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت فاتن الحلو، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأمان هو أكثر ما يشغل بالهم في السيرك الخاص بها، موضحة أنه من المستحيل وقوع مثل هذه الحوادث لديها.



