أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن عن مبادرة توعوية بالتعاون مع"فيس بوك" حول كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الأوقاف تطلق حملة لتعقيم المساجد وتبليغات بالصور للتيقن من جدية العمل وزير التعليم العالى يقرر تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد غدا الأرصاد: فترة عدم الاستقرار لازالت مستمرة ونحذر من الخروج إلا للضرورة.. فيديو التعليم توجه المديريات باتخاذ كافة وسائل الأمان للطلاب عقب عودة الدراسة وزيرة الهجرة: تلقينا 4282 شكوى للمصريين العالقين بسبب كورونا Advertisements رئيس الجمعية الثقافية المصرية بإيطاليا: لا إصابات جديدة بين أبناء الجالية السياحة العالمية: اتصالات عاجلة مع الدول الأعضاء لإحتواء الخسائر بسبب كورونا جامعة الأزهر تقرر تعطيل الدراسة غدا بكليات القاهرة والأقاليم بسبب سوء الطقس صور.. وزيرة التضامن من منطقة الزرايب: الرئيس وجه بدعم متضررى الأمطار سريعًا صور.. وزير التموين: انتظام عمل المخابز فى المحافظات رغم الطقس السيئ الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ93 حالة.. وشفاء 21 مصابًا بالفيروس انتظام حركة السكة الحديد وموانئ الإسكندرية ودمياط والسويس وسفاجا.. صور الصحة تعلن عن مبادرة توعوية بالتعاون مع "فيسبوك" بشأن فيروس كورونا

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