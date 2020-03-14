شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يتنحى عن إدارة شركة Microsoft بعد 45 عامًا للتفرغ للأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملياردير الأمريكى الشهير، بيل جيتس، تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة شركته Microsoft و Berkshire Hathaway للتركيز على إدارة مؤسسته الخيرية Bill & Melinda Gates Foundation.

وقال جيتس في بيان نشره عبر حسابه بموقع LinkedIn: "لقد اتخذت قرار التنحي عن رئاسة شركة مجالس إدارة Microsoft و Berkshire Hathaway، لتخصيص مزيد من الوقت للأولويات الخيرية، لم تكن القيادة في تلك الشركات أقوي من أي وقت مضي، لقد حان وقت اتخاذ هذه الخطوة".



بيل جيتس

وأكد جيتس أنه سيعمل مستشاراً، لـ "ساتيا ناديلا"، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت، مضيفاً أن ابتعاده عن رئاسة مجلس إدارة الشركة لا يعني ابتعاده عن الشركة، وستظل شركة ميكروسوفت دائماً جزء مهما من حياتي، وساتمر في التعاون مع ساتيا في قيادتها.

وتأتي تلك الخطوة التي أعلن عنها الملياردير الأمريكي، بعد شهر من تعهده بالمشاركة في معالجات تغير المناخ، في الاحتفالية العشرين لمؤسسة جيتس في فبراير الماضي.