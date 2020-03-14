رئيس القابضة للكهرباء: جنوب القاهرة والقناة الأكثر تضررًا من الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوضع مستقر للغاية بشركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع والإنتاج التي تنتج وتنقل وتوزع الكهرباء على مستوى جميع المناطق بالجمهورية، مؤكدًا أنه للمرة الأولى تسجل أحمال الكهرباء أدنى مستوى لها، أمس الجمعة، حيث بلغت 13 ألف و500 ميجاوات نتيجة تواجد المواطنين بمنازلهم.

وأكد دسوقى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الأعطال في عدد من شركات التوزيع منها جنوب القاهرة وشمال القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء، مؤكدًا أنه جاري التعامل مع الأعطال بسرعة على الرغم من صعوبة الطقس والأجواء بالمناطق الجديدة التي غمرتها المياه.