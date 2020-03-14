محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، إنها ستستطلع هلال شهر شعبان بعد 11 يومًا، أي يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 29 رجب 1441 هجريًا.
وأضافت الإفتاء، أن الدار ستستطلع هلال شهر شعبان طبقًا للطرق الشرعية المعمول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" تحدد موعد استطلاع هلال شهر شعبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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