محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت أنحاء متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة الشدة ورياح.
يأتي هذا في اليوم الثاني من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس الخميس، وشهدت رياحًا عاتية وصلت لحد العاصفة وأمطار غزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الآن.. أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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