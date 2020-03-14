الآن.. أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت أنحاء متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة الشدة ورياح.

يأتي هذا في اليوم الثاني من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس الخميس، وشهدت رياحًا عاتية وصلت لحد العاصفة وأمطار غزيرة.