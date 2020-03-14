وزير الطيران المدني يتابع موقف الرحلات من مركز العمليات المتكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم الجمعة، غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC لمتابعة موقف الرحلات وحركة الطيران أولًا بأول خاصة في ظل الأحوال الجوية الصعبة، في إطار خطة الوزارة للمتابعات المستمرة للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية فى ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

واطمأن وزير الطيران على الخطط والسيناريوهات البديلة للتشغيل من أجل التعامل في مثل هذه المواقف الطارئة وفي حال استمرار هذه الأحوال الجوية الصعبة، وأشار الوزير إلى كفاءة واستعداد غرفة الأزمات في التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية مشيدًا بالإدارة الفعالة والتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط.

وأشاد الوزير بدور مركز العمليات على مدار الساعة والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات، وخلال الزيارة أكد الوزير انتظام الحركة الجوية وجداول التشغيل لأطقم الركب الطائر، مضيفًا أن مطار القاهرة والمطارات المصرية الأخرى شهدت اليوم نسبة انتظام عالية للرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

كما تابع منار من داخل مركز العمليات أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وغرفة السيطرة المركزية، وأثنى وزير الطيران المدني على الجهود المبذولة من قبل العاملين بقطاع الطيران واستعداداتهم التامة في التعامل الفوري مع الحالات الطارئة والحرفية العالية في أداء عملهم، موضحًا أن مركز العمليات يتضمن إمكانيات وأجهزة حديثة وعنصر بشري مدرب يمتلك مهارات خاصة على أعلى مستوى لإدارة كافة المواقف الطارئة على التشغيل باحترافية وكفاءة عالية، مطالبًا الجميع باليقظة التامة والاستمرار في التعامل مع كافة الأحداث.