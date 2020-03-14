دافئ نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 14 مارس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 13 18

السلوم 13 21

سيوة 10 20

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 18

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 19

نخل 10 22

نويبع 15 22

طابا 13 19

كاترين 05 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 16 26

الفيوم 12 22

بنى سويف 13 22

المنيا 14 22

أسيوط 13 23

سوهاج 12 24

قنا 13 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 26

الوادى الجديد 12 27

شلاتين 19 28

ابو رماد 18 27

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 26