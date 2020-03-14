المرور تعيد فتح طريق الداخلة اتجاه شرق العوينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الداخلة اتجاه شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بعد غلقه عدة ساعات بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وأكدت الإدارة في بيان لها اليوم السبت، تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية على جميع الطرق.

وتابع البيان؛ تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.