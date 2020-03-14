الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين أسفل عقار الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: يواصل رجال الحماية المدنية عمليات البحث تحت الأنقاض تحسبا لوجود مفقودين أسفل عقار الأزبكية المنهار. وكانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغ بسقوط عقار مكون من 4 طوابق، مساءأمس الجمعة، في شارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية. وفرضت الحماية المدنية كردون أمني حول العقار المنهار، كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين.

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