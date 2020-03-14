"السيول جرفت الجثث".. تفاصيل مصرع 10 أشخاص بزرايب حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

مازال رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات البحث تحسبا لوجود مفقودين في حادث انهيار مجرى السيل على العقارات والعشش بمنطقة الزرايب بحلوان.

كما انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثامين الضحايا ومعاينة مسرح الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال مصدر أمني إن عدد ضحايا انهيار مجرى السيل على العقارات والعشش بمنطقة الزرايب بحلوان ارتفع لـ 10 وفيات.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن المجرى يستخدم فى حفظ مياة السيول والأمطار انهار اثناء تشغيله فانجرفت المياه فى اتجاه العشش القريبة منه؛

ما أسفر عن انهيار عدد منها.

واوضح أنه سبق طلب الأجهزة المعنية من الأهالي إخلاء تلك العشش لخطورتها.

Advertisements

وأسفر الانهيار عن مصرع 10 أشخاص بينهم سيدتين و3 أطفال تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، زيارة لمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، التي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد.

وأشارت وزيرة التضامن اﻻجتماعي، إلى أن تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء في حالة الطقس، نظرًا لوجود أغلب هذه المنازل على الأماكن المخصصة لتكون مخرات للسيول، مضيفة أن هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين، وتضرر آخرين.

وقالت القباج إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولًا طويلة المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة.

كما قدمت الوزارة خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة؛ من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة؛ كما تم صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونيه بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى.

وأضافت وزارة التضامين في بيان، أنه يجرى حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الايوائية لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون.