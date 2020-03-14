رئيس مباحث السيدة زينب يشرف على شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

انتشر ضباط قسم شرطة السيدة زينب في الشوارع والميادين للإشراف على شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

وأشرف الرائد أحمد سعيد راغب، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، بالاشتراك مع رئيس الحي، على أعمال نزح مياه الأمطار، في كل المناطق والشوارع الرئيسية، بعد أن تعرضت عدة محافظات لموجة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار.

وتواجدت كل القيادات الخدمية والمرورية في ميادين القاهرة، لمتابعة الحالة المرورية والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مؤكدة ضرورة التزام قائد السيارة بتخفيض السرعة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك مع إطارات السيارة في حالة تجمع المياه على الطرق والتحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

كما ناشدت قائدي السيارات بمضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى حتى يتمكنوا من التوقف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل لعدم انزلاق السيارة في أي اتجاه بسبب الأتربة والأمطار على الطرق السريعة.