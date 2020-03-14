أخبار مصر | توجيهات عاجلة من التضامن لإنقاذ الأسر المتضررة بالإسماعيلية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، إن الدولة تريد للمواطنين أن يعيشوا في مجتمعات تليق بهم، ووجهت فريق الطوارئ بفرع الهلال الأحمر بالإسماعيلية بالنزول إلى عدد من المناطق التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة، وإجراء عدد من التدخلات، وكان من بينها أسرة تحتاج إلى إيواء بشارع المنصورة المتفرع من دمنهور، وتم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة، حيث تم توفير مبيت لهم.

وفي حي السلام: تضررت منازل 7 أسر، فتم نقلهم إلى مبنى التأهيل المهني بالتعاون مع مديرية التضامن لتسكينهم حيث قام الهلال الأحمر المصري بتوزيع بطاطين عليهم وتجهيز وجبات، بالإضافة إلى منطقة منازل الإذاعة والتلفزيون والتي تضرر بها منازل ١٥ أسرة، تم نقل ٣ أسر منها إلى مساكن التأهيل المهني بالتعاون مع مديرية التضامن وتوزيع المعونات والوجبات عليها، في حين بقيت ١٢ أسرة حيث تم توزيع المعونات (بطاطين حصر، وجبات).

وكانت "القباج" قد زارت منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وقالت وزيرة التضامن، إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع السادة الوزراء والمحافظين.

وأضافت "القباج" أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.

ولفتت إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتسكين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، مضيفة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".