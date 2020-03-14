مصر | تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

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نفى مصدر أمنى ما تردد على بعض مواقع السوشيال بشأن هروب أسد من سيرك فاتن الحلو الموجود داخل نادى الشمس، مؤكدا أنه لم يحدث شيء من هذا وأن ما تردد مجرد شائعات.



وقالت فاتن الحلو مدير السيرك، إن هذا الخبر غير صحيح والهدف منه خبيث، ولا تعلم من وراء هذا الخبر وليس له أساس من الصحة، معقبة "الأسود موجودة بأماكنها عندنا ولا يوجد أى حالة هروب كما تردد، ومن ينشر مثل هذه الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عليه التأكد أولا من المعلومة"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بنشر هذا الخبر.