وزير النقل يقرر استمرار الطوارئ بالسكة الحديد والمترو اليوم وانتظام الحركة

وقررت كلا من هيئة السكة الحديد والمترو تشكيل غرفة عمليات بكل مرفق لمتابعة حركة انتظام القطارات، والتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس السيئ المتوقعة، أو مشاكل تواجه حركة القطارات.

وتشهد البلاد موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر حتى اليوم السبت وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد، ومطالب بتوخى الحذر من الموجة السيئة التي تشهدها البلاد وتشهد رياح عاصفة وأمطار غزيرة.

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وتتعـرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس، مع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق، وتصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.