شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: غدا جنازة جماعية لضحايا حادث منطقة الزرايب بـ15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه من المقرر أن يتم عمل جنازة جماعية، لشهداء منطقة الزرايب، بمدينة 15 مايو، ظهر غدا، السبت، موضحا أن إجمالى عدد الضحايا 10 حالات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل جنازة بكنيسة الأنباء اسانسيوس، وجنازة أخرى بمسجد مجاور للكنيسة.

ووجه المقدس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله فى كارثة منطقة 15 مايو، وتكليف رئيس الوزراء لمتابعة الكارثة، والذى بدوره قام بتكليف وزيرة التضامن الاجتماعي التى أجرت زيارة إلي المنطقة وعملت حصر للتعويضات، وإعادة أعمار المنطقة المنكوبة بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.

كان نقيب الزبالين، قد قال إن منطقة الزبالين بـ15 مايو، قد تضررت بشكل كامل نتيجة السيول التى شهدتها مصر أمس، الخميس، موضحا أن منطقة الزبالين بمايو هى أحدى المناطق الـ6 للزبالين بالقاهرة الكبرى، وتقع خلف مدافن مايو، وتضم 1000 عضو بنقابة الزبالين، بواقع حوالى 600 أسرة، يقومون بجمع القمامة وخدمة منطقة التبين وحلوان، وطرة، ومايو، مضيفا،: للأسف جميعهم يقطنون بالقرب من مجرى السيول لجبل مايو، ومع زيادة معدلات الأمطار والسيول، أمس، جرفت السيول المنطقة بالكامل، لذا ستجرى النقابة اليوم، حصر لأعداد الوفيات، بالتزامن مع التنسيق مع الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان، لفتح الكنائس لاستقبال الأسر المتضررة من السيول، مطالبا الحكومة بالتدخل لمساعدة الأسر المتضررة.

Advertisements

وأجرت الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات معاينة للمبانى المجاورة للعشش التى غرقت بسبب انهيار مجرى السيل، بمنطقة الزرايب فى 15 مايو، ونتج عنه وفاة عدة أشخاص، ونقلوا إلى المستشفى، وقامت لوادر حى جنوب القاهرة بعمليات رفع لركام العشش من المكانو ولم يتم العثور على اى اشخاص تحت الأنقاض.

يأتى ذلك، بعدما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر، مشيرة إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، وتوفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، قائلة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".