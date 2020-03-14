شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يتفقد قصر البارون وشارع المعز ومنطقة آثار الهرم غدًا بعد موجة الطقس السئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غدا السبت قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومنطقة آثار الهرم.

وتفقد اليوم العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، موضحا أن مبني القصر لم يتاثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك لوجود مصارف المطر أعلي سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبني وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تم كسح وشفط المياه المتراكمة علي شارع صلاح سالم أمام القصر.

Advertisements

كما قام العميد هشام سمير، برفقة العميد هانى ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، بتفقد شارع المعز والآثار الموجوده به والجهود التى بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، وقد تم زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصرى ومقعد الأمير ماماى السيفى وقاعة محب الدين حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحى.

كما تفقد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الآثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.