شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الشمس ينفى هروب أسد من سيرك النادى.. ويؤكد: شائعات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أسامة أبو زيد، رئيس نادى الشمس، الشائعات التى تردد عن هروب أسد من داخل سيرك النادى، موضحا أن تلك الأخبار مغلوطة، وليس لها علاقة بالواقع، وأنه استقبل اتصال من مدير أمن القاهرة ووزير الشباب والرياضة للتاكد من الخبر الشائع، مؤكدا أنه خبر غير صحيح.

وأوضح، أبو زيد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب أن نطمئن الجميع، ونقف ضد كل هذه الشائعات ومنع انتشارها.

ونفت دهب الحلو، مدربة الأسود رئيس مجلس إدارة السيرك المصرى الأوروبى أو ما يسمى بـ سيرك فاتن الحلو الموجود داخل نادى الشمس، حقيقة ما تردد حول هروب أسد من داخل قفصه الحديدى، مؤكدة أنها مجرد أكاذيب وشائعات سخيفة.

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وقالت دهب الحلو، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خبر هروب أسد من السيرك عندنا كذبة وشائعة سخيفة وليس له أساس من الصحة، والأسود موجود بأماكنها عندنا ومفيش حاجة هربت زى ما بيقولوا، والمفروض اللى بينشروا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتأكدوا الأول قبل نشر مثل هذه الاخبار، لأن الأسود عندنا مؤمنة تأمين قوى داخل أقفاص حديدية ومغلقة تماما ومن الصعب بل من المستحيل أن يحدث مثل ذلك".

وكان بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، تداولوا أخبارا عن هروب أسد من داخل السيرك المصرى الأوروبى أو ما يسمى بسيرك فاتن الحلو الموجود بنادى الشمس بمنطقة مصر الجديدة.