شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 500 جنيه مكافأة الخطب للأئمة والوعاظ المتقاعدين بدلا من 250 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش ، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام خطبة ودرسين بالوزارة بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين.

قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى تقديرًا لدورهم في خدمة الدعوة ، والاستفادة من جهودهم العلمية والدعوية ، وبناءً على مذكرة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، اعتمد اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020م الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش ، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام خطبة ودرسين بالوزارة بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين ، حيث تقرر رفع المكافأة لكل يجتاز بكفاءة الاختبار المقرر من 250 جنيهًا إلى 500 جنيهًا .

ونبهت الأوقاف، على جميع الراغبين في دخول اختبار تحسين المستوى الحالي لخطباء المعاش المسجلين تسليم طلب دخول الاختبار لمدير الإدارة التابع لها لرفعه إلى مدير المديرية ، للقيام برفع الطلبات مجمعة لرئيس القطاع الديني خلال أسبوعين من تاريخه.

وتم اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020م اعتماد رفع هذا البدل للمجموعة الأولى وتضم كلا من :