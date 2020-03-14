شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدراسة فى مصر تريند يجتاح السوشيال ميديا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أولياء الأمور في مصر، تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، في ظل الإجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد خوفا على أبنائهم من انتقال أي عدوى لهم، من خلال هاشتاج" تأجيل الدراسة في مصر"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وتنوعت التعليقات بين أولياء الأمور، حيث قال أبو عمرة:" تأجيل الدراسة في مصر أصبح أمر ضروري وواجب وطني وأمن قومي خاصةً إن منظمة الصحة العالمية قالت إن 300 مليون طفل تم تأجيل دراستهم في 22 دولة حول العالم فيجب إلغاء الدراسة أو إلغاء الترم واعتماد درجات الفصل الأول أو إلغاء الفصل الثاني"، وتساءلت ريهام:"تقريبا العالم كله عطل الدراسة لحماية الطلاب من فيروس كورونا إلا في مصر لماذا؟".





وكتب هشام عبر الهاشتاج:" اعتقد الترند دا مهم إن الناس كلها تشارك فيه مش لازم نكرر نفس الغلطة سواء دراسة أو أي حاجة تانية فيها اختلاط كتير ممكن الأمور تمشي من غيرها ولو مؤقتا وأي حاجة تانية يبقى التعامل بالحدود اللي وضعوها مش هيمنع بس هيقلل بنسبة كبيرة الانتشار"، وغرد محمود مجدى:" دراسة إيه اللي مصمم على استكمالها و أعداد الإصابات في مصر بتزيد كل يوم.. !أولويتك التربوية هي حماية الطلبة، وأول صالح ليهم هو البعد عن الوباء.و ربنا يهديكم للقرار السليم".

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 إلي 32 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي.





وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و 8 حالات للأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".