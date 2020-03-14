شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء عن انقطاع التيار: "استحملونا شوية.. نبذل جهود خرافية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء هو أكثر القطاع تأثرًا بأزمة الطقس السيىء التي تعرض لها البلاد، بسبب كميات الأمطار، وسرعة الرياح الشديدة، والتي بدورها أثرت على شبكات الكهرباء.

وقال "شاكر"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لم تتأثر على الإطلاق، وكذلك شبكات نقل الطاقة االكهربائية، لكن شبكات التوزيع هى من تأثرت بشكل كبير بسبب موجة الطقس السيء.

Advertisements

وأوضح، أن انقطاعات التيار الكهربائي حدثت بسبب تأثر شبكات التوزيع، منوها بأن منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد من أكثر المناطق تأثرًا بانقطاع التيار الكهربائي، متوجها برسالة لمن انقطع عنهم التيار الكهربائي لفترة كبيرة.

وواصل قائلًا: "استحملونا شوية.. إحنا بنشتغل على مدار 24 ساعة.. نقوم بجهود كبيرة بسبب التأثر الكبير في شبكات التوزيع وتسرب المياه للوحات التوزيع التي بحاجة لفترة للتخلص من الرطوبة الموجودة.. نبذل جهود خرافية"، موضحا أنهم يحاولون تقليل فترة الاستجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.