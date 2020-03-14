شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الزرايب إلى 10 والنيابة تطلب التحريات عن مفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل نيابة التبين و15 مايو، برئاسة المستشار علاء عزت، التحقيق فى واقعة انهيار منازل منطقة الزرايب، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 10 حالات، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثمين، وطلبت تحريات المباحث حول وجود أشخاص مفقودة فى الحادث.

وانتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار علاء عزت، وبإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام لنيابات حلوان، إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن البيوت المنهارة عبارة عن "عشش" عشوائية، وتم الكشف عليهم بواسطة مفتش الصحة كما انتقلت.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المنازل المنهارة عبارة عن بيوت تشبه "العشش"، وموجودة فى مخرات السيول حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى تجريف البيوت مما أدى إلى انهيارها.

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ولقى 3 أطفال وسيدتان مصرعهم فى انهيار عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بمنطقة الزاريب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.