شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرعب زعماء العالم.. ماكرون وجونسون وترامب خائفون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا أصبح وباءا عالميا، الرعب في قلوب زعماء العالم، وظهر ذلك فى تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في مؤتمرات صحفية اعترفوا فيها بخطورة الأمر.

وصرح كلا منهم بتصريحات أثارت الخوف والقلق في صدور شعوبهم، الفيديو التالى يرصد تلك التصريحات..

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

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