شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تنفى تعرض البلاد لعاصفة جديدة وتحسن نسبى فى حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه على المواطنين الاطمئنان لما هو قادم فيما يتعلق بوضع الطقس، بعد أن شهدت أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق، وهناك تحسن نسبي في الطقس، وبدأت الرياح فى الهدوء، وبدأ فتح الطرق التى تم إغلاقها بسبب سرعات الرياح والهطول المستمر للأمطار على مدار يومين.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن الأمطار الخفيفة مستمرة في الوجه البحرى والقاهرة وعلى الأجزاء الشمالية وغزيرة في مدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأنه غدا السبت تستمر الأمطار الخفيفة فى فترات النهار، وبدءاً من الأحد سيعود الطقس كما كان عليه وتظهر الشمس من جديد في سماء مصر.

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ونفت الشائعات التي أطلقها البعض، بأن هناك عاصفة أخرى قوية تتعرض لها مصر، وأنه من المتوقع أن يحدث رياح عادية في الفترة القادمة وأمطار عادية التي اعتادت عليها الأجهزة في مصر، مشيرة إلى أن الموجة التي تعرضت لها مصر لم تتكرر منذ 26 عاما، وقد أثرت على العالم كله وكان من الطبيعي أن تؤثر على مصر، مؤكدة أنه لا يوجد هناك شيء يسمى بعاصفة التنين، وهي شائعات أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو منخفض السودان الموسمي، وقد كان عميقاً أكثر من اللازم فأثر على الطقس في مصر.