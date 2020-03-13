شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقديم إعانات لمتضررى السيول وتعويضهم ماديا وترميم منازلهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة قامت بمساعدة 314 حالة من المتضررين بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ناردين فرج مقدمة برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى: إن المساجد والكنائس استضافت المضارين وخصوصا في منطقة الزرايب".

وأكدت نيفين القباج، أن أكثر المناطق المتضررة هى منطقة الزرايب والصف، وبعض المناطق فى قنا وسوهاج، وهى مناطق بنيتها التحتية ضعيفة، متابعة:" يتم حاليا مناقشة 3 بدائل وبحث الموضوع من كافة الجوانب وحملات الإنقاذ موجودة في كل الأماكن ولن يتحركوا إلا بعد التوصل لحلول، وسيحصل المتضررون على التعويضات، وتم الاتفاق مع منظمات المجتمع المدنى بتقديم إعانات عاجلة تصلهم غدا، والتعويضات ستتأخر لحين الانتهاء من الأوراق، مضيفة: "وما يهمنا في النهاية هي مصلحة المواطن، ولن تقتصر التعويضات على الخسائر المادية، سيتم ترميم المنازل وتقديم الدعم الطبي".

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد زارت نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

Advertisements

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

وأضافت القباج، أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.

وأوضحت "القباج"، أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، قائلة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".