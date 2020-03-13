ستفقدون أحبائكم.. رئيس وزراء بريطانيا يثير الذعر بسبب كورونا.. "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مثيرة للذعر قالها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عن فيروس كورونا، معلنا إجراءات مكافحة الفيروس أمس الخميس، وانتقل إلى ما يسمى "بمرحلة التأخير" التى تشمل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء تفشى الفيروس.
وقال جونسون "نحن الآن نصل إلى المرحلة التالية... هذه ليست مجرد محاولة لاحتواء المرض بقدر الإمكان ولكن لتأخير تفشيه".
الفيديو التالى يرصد أهم التصريحات التي قالها جونسون، حول الفيروس وخطورته على الشعب البريطاني.
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