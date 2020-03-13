شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية ترفع أنقاض عقار الأزبكية المنهار وتبحث عن سكان تحت الأنقاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رجال الحماية المدنية فى رفع أنقاض العقار رقم 10 بعطفة العزباوية المتفرع من عطفة القبيلة، بالقرب من الكنيسة المرقسية بشارع الجمهورية بحي الأزبكية، المُكون من 4 طوابق، بعد أن انهارت أسقفه الأربعة على قاطنيه، حيث تحاول الحماية المدنية رفع الأنقاض للبحث عن سكانه الموجودين تحت الأنقاض، وذلك بحضور رئيس الحي وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وكانت حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد قد تَسببت في انهيار العقار رقم 10 بعطفة العزباوية المتفرع من عطفة القبيلة، بالقرب من الكنيسة المرقسية بشارع الجمهورية بحي الأزبكية، وهو عقار مكون من 4 طوابق، وكان هناك عدد من سكان العقار به لحظة انهياره، وعلى الفور توجه رئيس الحي وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة إلى مكان الانهيار لمتابعة الوضع.

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وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة ، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.