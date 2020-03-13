شكرا لقرائتكم خبر عن حسن هيكل يطالب مصر بغلق المدارس والجامعات: "مش عيب ومش تقليل من دولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، ونجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، في تغريدات جديدة له نشرها عبر توتير: "على مصر، غلق المدارس لمدة أسبوعين على الأقل، مش عيب ومش تقليل من دولة، إجراء حتى ولو احترازي، دول كبرى عملت اكتر من كده، لن يؤثر في السياحة لأنه اللي حصل عالمياً حصل".

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وأضاف هيكل في تغريده آخري تعليقاً على مواجهة تفشي فيروس كورونا: "لو عدم الغلق لأنه الطلبة سنهم صغير فاحتمالات الإصابة قليلة فالتجمع يشمل مدرسين وأساتذة وعمال نظافة، وفيه فرق بين لوك داون لبلد وإغلاق مدارس وجامعات!، وتابع قائلاً "والتعامل مع منحنى، إنجلترا بتأجيل علشان الصيف عندها بعد شهرين، احنا الصيف على الأبواب، فالخطر هو الأسبوعين تلاته القادمين حتى نوفمبر/ديسمبر".

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واختتم أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء تغريداته قائلاً: "فيه قرارات الاب سايد في اتخاذها انه ما يحصلش حاجة (يعني مفيش انتشار للمرض) وديه نتيجة هائلة، لأنه الداونسايد كارثي".

وعلى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 إلي 32 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و 8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.