شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 8 أعمدة إنارة على سور محمية الغابة المتحجرة.. وإجراءات لإزالة أثار الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية بمحمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة للوقوف على الاوضاع البيئية بالمحمية عقب الاحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها جمهورية مصر العربية، أمس الخميس، والاطمئنان على رجال الأمن المسئولين عن تأمين المحمية، وقد رافقها خلال الجولة التفقدية الدكتورة شيماء طه مديرة المحمية والعاملين بالمحمية.

واوضحت "فؤاد" أنه تم رصد تراكم مياه الأمطار أمام البوابة الجنوبية للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها بالإضافة إلى سقوط 8 أعمدة إنارة بطريق القطامية السخنه القديم على سور المحمية مما تسبب فى حدوث كسر بالسور و جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحوه.

و اكدت فؤاد ان الوضع امن بالمحمية والاضرار الموجودة محدودة ولم تمس طبيعة المحمية و تكوينها البيولوجى مشيرة الى استمرار غلق كافة المحميات الطبيعية منعا لحدوث اى اضرار بشرية و ذلك بالتنسيق مع مراكز ادارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات تبعا لخطة المواجهة علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات و الرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما اشارت وزيرة البيئة الى استمرار رفع حالة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية و ذلك بالتنسيق على مدار اليوم مع مديري الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية والادارات المعنية بالوزارة لرفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف وإبلاغ غرفة العمليات المركزية.

وتنصح وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

هذا ونؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.

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سقوط 8 اعمدة انارة على سور محمية الغابة المتحجرة (1)



سقوط 8 اعمدة انارة على سور محمية الغابة المتحجرة (2)



سقوط 8 اعمدة انارة على سور محمية الغابة المتحجرة (3)



سقوط 8 اعمدة انارة على سور محمية الغابة المتحجرة (4)







