شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توزيع 1400 وجبة و250 مرتبة لقرية الدسيمى المتضررة من الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الدفع بقافلة إنسانية لقرية الديسمي بمركز الصف فى محافظة الجيزة، شملت 250 مرتبة، و500 بطانية، و1400 وجبة غذائية".

وأوضحت الوزارة فى بيان مساء اليوم، تضرر مجموعة من المنازل بقرية الديسمى بمركز الصف وذلك لتغيير السيل مساره عبر المخر المحدد له مما أدى الى غرق أكثر من 10 منازل بالمياه بارتفاع 2 متر وقد دفعت المحافظة بفرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية وتدخل القوات المسلحة للسيطرة علي الموقف ، كما توجه إلى موقع القرية نواب محافظ الجيزة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الموقف وتوزيع المساعدات الغذائية والعينية علي سكان القرية المتضررين من الحادث.

وكان االلواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تفقد مساء اليوم غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بحضور عدد من القيادات، واستمع لتقرير من مدير غرفة العمليات عن تطورات الوضع بالمحافظات وحالة الطقس حيث تم استعراض الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والقوات المسلحة والشرطة لشفط تراكمات وتجمعات المياه في نواحى متفرقة على مستوى المحافظات.

وأشار تقرير الغرفة إلى وجود أكثر من 13 تجمع لمياه الأمطار في أنحاء متفرقة بمحافظة القاهرة ، حيث تم الدفع بعربات شفط المياه المتراكمة وتم التنسيق مع القوات المسلحة للتدخل والمساعدة لشفط تجمعات المياه في بعض المناطق.

وأوضح تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تحسن الأحوال الجوية على مستوى عدد كبير المحافظات حيث تم فتح العديد من الطرق الموانئ المغلقة حيث تم فتح ميناء سفاجا بالبحر الأحمر مؤكداً أن هناك غلق لطريق أسيوط سوهاج الغربى وطريق سوهاج الغردقة لحين وضوح الرؤية بالطرق وانهاء أعمال شفط المياه.

كما أشار تقرير غرفة العمليات أيضاً الي تعرض حوالي 15 منزلا بالمنوفية إلى الضرر بسبب مياه الأمطار ولا توجد اَي إصابات بين المواطنين .

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وشدد شعراوى على فريق عمل غرفة عمليات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة ومتابعة أي أحداث غير طبيعية بالمحافظات ومتابعة أحوال الطقس ، ووجه شعراوي بتكثيف الدفع بعربات شفط المياه بالمحافظات لسرعة رفع التراكمات المائية الناتجة من الامطار وكذلك التأكيد على سلامة جميع شبكات واعمدة الكهرباء واكشاك الكهرباء لتلافى سقوط اى حوادث .

كما أكد وزير التنمية المحلية على متابعة غرفة عمليات الوزارة لخطة المحافظات مع بداية اليوم وتنفيذها على مدار اليوم لسرعة التخلص من آثار الأمطار والتنسيق مع ادارة الحماية المدنية لرفع أي أشجار أو أعمدة انارة تضررت من العواصف الترابية حال سقوطها وكذا أبراج الكهرباء والضغط العالي .

وأكد اللواء شعراوى ان الدولة تعرضت الى موجه تم توقعها منذ أيام وعمل الاستعدادات القصوى للتصدى لها والتنسيق الجيد بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية ، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحي لا تستطيع استيعاب هذه الكميات حيث ان تلك الموجة من الطقس لم تتعرض انا البلاد منذ 40 عاماً ، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.

وقدم شعراوي خالص التعازي لاسر الضحايا الذين سقطوا في بعض المحافظات وكل تمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين .

كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر لكل العاملين بالمحليات واجهزة الدولة المختلفة علي جهودهم التي يبذلوها منذ حوالي 72 ساعة والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد .