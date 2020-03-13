شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات فى مركز سقارة لأسبوع بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التنمية المحلية، تأجيل جميع الدورات التدريبية للعاملين فى المحليات والتى ينفذها مركز الوزراة فى سقارة.

وقال مركز التنمية المحلية بسقارة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نظرا لتداعيات موجه الطقس السيئ التي عصفت بالبلاد بداية من الخميس الماضي وتٱثيراتها على حالة الطرق ووسائل الانتقال بين المحافظات والطرق الداخلية بها، وحرصا من وزارة التنمية المحلية ومركز تدريب سقارة على صحة وسلامة المتدربين به، تقرر تأجيل كل الدورات التدريبية لمدة أسبوع واحد فقط بداية من دورات هذا الأسبوع التى تبدأ بعد غد الأحد".

وتابع مركز التنمية المحلية بسقارة: "وعليه سيتم استكمال استقبال المتدربين بمركز سقارة يوم السبت بعد القادم الساعة 3 ظهرا كالمعتاد لدورات قادة المستقبل والـ gis واللغة الانجليزية".

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وكان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، واستمرار الأمطار بغزارة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، تصل لحد السيول هناك.

وكشف شاهين، استمرار نشاط الرياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وتزايد إحساسنا بشدة برودة الطقس، لافتا إلى أنه بداية من غدا يبدأ تحسن نسبي فى حالة الجو ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية.