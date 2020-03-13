الأوقاف تطلق حملة لتعقيم المساجد وتبليغات بالصور للتيقن من جدية العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.
وينتظر من غرفة العمليات برئاسة جابر طايع، أن ترفع تقرير ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا ولم تسجل سوى مخالفة لخطيب ببنى سويف خالف الجمعة شكلا وموضوعا.
وأبلغت غرفة عمليات، من مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد، حيث أدى مدير المديرية د. كمال أبو سيف الخطبة فى ساحة المسجد الرئيسى لتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام.
وكانت غرفة عمليات الأوقاف، أكدت إلغاء جميع الفعاليات عدا الصلوات مع تقليل الوقت ووقف عمل مصليات النساء، قائلة: "حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية ينبغي على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، كما ننصح بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء فى أثناء الخطبة أو فى بقية الصلوات مراعاة للظرف الآنى الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف" .
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأولوية في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التى تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين، أما المعانقة فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوى ذلك أيضا إلى الإمامين أبى حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر.
وأشار الوزير، الى قول الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولك فى أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأى على من أخذ برأى آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال ، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا .
جانب من حملة التطهير بالمساجد
جانب من حملة التطهير بالمساجد
جانب من حملة التطهير بالمساجد
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