شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تعلق الدراسة أسبوعًا خوفًا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، عن قرارها بتقديم موعد عطلة الربيع لتبدأ الأحد 15 مارس لمدة أسبوع، وستقوم الجامعة في هذه الفترة بصقل استعداداتها لتحويل جميع أشكال التدريس بها لتكون عبر الإنترنت، وعند استئناف الدراسة يوم الأحد 22 مارس، 2020 ستبدأ الجامعة اختبارا لمدة أسبوعين للتدريس عبر الإنترنت على أن تظل مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها خلال هذه الأسابيع العديدة.

وبهذا القرار تنضم الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بهذه الخطوة الاستباقية إستجابة لتفشي فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالمياً، وحثها على تكاتف المجتمعات للعمل معاً على الحد من إنتشاره عن طريق التقليل من المخالطة الاجتماعية وغسل اليدين وتقليل التجمعات كلما أمكن ذلك.

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فبالرغم أنه لا يوجد حتى الآن حالات مؤكدة لفيروس كورونا بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة إلا أن الجامعة تعمل بشكل استباقي لدعم الجهود المصرية والعالمية لوقف انتشاره.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بإرسال بيانات بشكل مستمر لمجتمع الجامعة ومعلومات خاصة بالاحتياطات الصحية والسفر وخطة الطوارئ والاستعدادات. كما قامت بإنشاء صفحة خاصة على موقع الجامعة تشمل جميع التحديثات والبيانات الصادرة من الجامعة و منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية.