شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية: اتصالات عاجلة مع الدول الأعضاء لإحتواء الخسائر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة السياحة العالمية قيامها باتصالات عاجلة مع الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك لبدء برنامج مشترك لتقليل تأثير تفشى فيروس كورونا على قطاع السياحة، وتقديم المعونة للدول التى تحتاج ذلك، وذلك بعد أن شهد قطاع السياحة العالمى خسائر غير مسبوقة منذ بداية 2020.

وأشارت المنظمة إلى انها ستجرى اتصالات مكثفة مع كافة الاطراف المعنية بالأزمة لوضع استراتيجية للعمل معا فى هذا الوقت الصعب، ومنها اللجان الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية و هيئات الأمم المتحدة الأخرى ، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (منظمة الطيران المدني الدولي) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) (المنظمة البحرية الدولية) ، ومع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع لضمان تنسيق استجابة السياحة للتحديات.