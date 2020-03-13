شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات باتخاذ كافة وسائل الأمان للطلاب عقب عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس بسبب الطقس السيئ وكيفية التعامل مع تجمعات المياه في المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس، لتطبيقها عقب عودة الدراسة الأحد المقبل.

وشدد نائب الوزير، على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالة الجو.

وأوضح، ضرورة قديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، وعدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحه، وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية، وضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة.

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وشدد نائب الوزير، على ضرورة توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الجارية.

سوف تبدأ المدارس فى تطبيق خطة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسى بدء من الأسبوع الجارى، حيث استعدت المدارس بجداول جديدة يضمن إعادة ترتيب وتوزيع الحصة الدراسية وفق توجيهات الوزارة بعد قرار وقف حصص الأنشطة لمنع تجمعات الطلاب ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. والتركيز على خطة المنهج الدراسى وفقا لتوزيع المنهج فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى، وأن امتحانات نهاية العام سوف تشمل مقرر الفصل الدراسى الثانى بأكمله وعلى الطلاب الاستفادة من أيام الترم الثانى بأكمله فى تحصيل دروسهم دون انتظار تخفيف للمقررات لأن الوزارة قررت عدم تخفيفها، ومتابع الحالة الصحية للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الزائرة الصحية.