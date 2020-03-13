شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى الأمريكى بعد تعافيه من كورونا: أحب️ مصر وسأعود إليها يوما ما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصحفى الأمريكي مات سويدار، عن إجرائه عدة اختبارات عن فيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابته حيث جاءت كل نتائجها سلبية، كما توجه بالشكر إلى الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحى، مشيرا إلى أنه يجب مصر وسيعود لزيارتها يوما ما مرة آخرى، حيث يستعد إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





مات سويدار، نشر صورا جديدة من الحجر الصحى، عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلاً: "أنا حر في مصر الآن.. أجريت عدة اختبارات عن فيروس كورونا وجاءت كل النتائج سلبية"، وتوجه بالشكر إلى الفرق الطبي مضيفا:" شكرا للأطباء المذهلين.. ومتابعي المصريين الجدد شكر أحبائى.. وأصدقائي الأمريكيين وأعضاء الكونجرس لمساعدتي في العودة إلى المنزل. أنا أحب️ مصر وسأعود يومًا ما".

يشار إلى أن الصحفى الأمريكى مات سويدار، أن رحلة علاجه بالمستشفى المخصص للعزل، جاءت بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية المتوجهة من أسوان إلى الأقصر.

يشار أن سويدار قال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بعد شفائه من كورونا " إنه كان على بعد ساعتين من مغادرة مصر، ولكن تم تشخيص إصابته بكورونا وتم نقله إلى المستشفى " مشيرا إلى الأمور سارت بشكل جيد فى رحلة علاجه، وكانت هناك معاملة طيبة من الأطباء والعاملين بمستشفى العزل، كما أنه سعيد بتفاعل المصريين معه على تويتر .

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وأضاف الصحفي الأمريكي أنه متواجد في الحجر الصحي ومتبقى 9 أيام لانتهاء فترة العزل معربا عن حبه الشديد لمصر خلال زيارتها لها كما أنه زار الكثير من الأماكن الأثرية مثل الأهرامات.

وأشار إلى أنه بالرغم من ظروف إصابته بهذا الفيروس إلا أنه يعتزم زيارة مصر مرة ثانية كما أنه سعيد بحالة الدفء التي لمسها من المصريين خلال هذه الفترة ..وأضاف قائلا " سأظل مرتديا تي شيرت مكتوب عليه أحب مصر و خلال تواجدي في مصر تعليمات الكثير من الكلمات العربية "