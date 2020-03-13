شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن من منطقة الزرايب: الرئيس وجه بدعم متضررى الأمطار سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع الوزراء والمحافظين.

وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.

Advertisements

وأوضحت "القباج" أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة، قائلة: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن، اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلد وتبعاته حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعةففى مديرية التضامن الاجتماعي وان فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تضم ١٢ شخصا متمرسا يتابعون عمل ٧٠ فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.



وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب



وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب



وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب



وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب



وزيرة التضامن تزور منطقة الزرايب