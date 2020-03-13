انهيار عقار في الأزبكية.. والبحث عن مصابين تحت الأنقاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سقط عقار مكون من 4 طوابق، مساء اليوم الجمعة، في شارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية.
وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع انهيار العقار للبحث عن مصابين وانتشالهم من تحت الأنقاض.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وانتقلت إلى مكان المنزل؛ للمعاينة.
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