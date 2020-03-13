المرور: هبوط أرضي بطريق الجيش من بني سويف للزعفرانة بطول ٢٥ مترًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، وقوع هبوط أرضي بطول ٢٥ مترًا وعرض ٣ أمتار في عمق مترين، في الاتجاه القادم من بني سويف اتجاه الزعفرانة على طريق الجيش بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.